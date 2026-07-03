Samsun Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü, Samsun'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 18 ile 29 derece arasında değişecek. Nem oranı %64 civarında. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 3,35 kilometre. Bu, hafif bir rüzgar anlamına geliyor. Samsun'da bugünkü hava durumu güzel. Dışarıda vakit geçirmek için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Temmuz Cumartesi günü, hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 21 ile 30 derece arasında değişecek. 5 Temmuz Pazar günü, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 26 derece arasında olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü, hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 18 ile 27 derece arasında değişecek. 7 Temmuz Salı günü, hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 19 ile 25 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak açık ve güneşli. Ancak Pazar günü, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için, Pazar sabahı dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Diğer günlerde güneş ışığından yararlanabilirsiniz. Sıcaklıkların 18 ile 30 derece arasında değişeceğini göz önünde bulundurarak, rahat ve hafif kıyafetler tercih edin. Gün boyunca bol su içmeyi unutmayın. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak da önemlidir. Bu şekilde, Samsun'daki hava koşullarını en iyi şekilde deneyimleyebilirsiniz.