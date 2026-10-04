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Samsun Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'daki hava durumu, 04 Ekim Pazar 2026 tarihinde ılıman ve güneşli bir atmosfer sunuyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde serinleme olasılığı mevcut. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 20-23 derece aralığında seyredebilir. Hafif yağışlar, dış mekan aktivitelerini etkileyebilir. Bu nedenle, güneş kremi ve hafif bir hırka bulundurmak, ani hava değişimlerine karşı önlem almanızı sağlar.

Samsun Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Samsun hava durumu, 04 Ekim Pazar 2026 tarihinde ilkbaharın son günlerini hatırlatıyor. Hava, 19 ile 22 derece arasındaki sıcaklık değerleriyle ılımandır. Havanın genel olarak güneşli olması, durumu keyifli hale getiriyor. Hafif bir rüzgar, bu sıcaklığı destekliyor. Gün içinde zaman zaman bulutlar oluşabilir. Bu bulutlar, beklenmedik serin anlar yaratabilir. Bugünkü hava oldukça rahat ve konforlu bir gün vadediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. Pazartesi günü, sıcaklık 20 derece civarında olacak. Salı günü ise sıcaklık, 23 derecelere çıkması bekleniyor. Ancak bu günlerde hafif yağışlar meydana gelebilir. Dış mekan aktivitelerinizi planlarken dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde serinleme olabilir, bunu unutmamak gerekiyor.

Samsun'daki hava koşullarına yönelik önlemler almak önemlidir. Güneşli havada dışarıda vakit geçirenler için güneş kremi kullanımı faydalıdır. Bu, cildinizi korur. Ani hava değişimlerine karşı bir hırka veya şal bulundurmak akıllıca olacaktır. Bu, serinlemeyi önlemek için iyi bir çözümdür. Artan rüzgar nedeniyle açık alandayken eşyalarınızı sabitlemelisiniz. Aksi halde eşyalar sürüklenecektir.

Samsun'daki hava durumu, keyifli bir atmosfer sunuyor. Ancak gelecek günlerde dikkat edilmesi gereken noktalar mevcut. Hava değişimlerine hazırlıklı olmak, güzel bir gün geçirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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