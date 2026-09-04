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Samsun Hava Durumu! 04 Eylül Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 04 Eylül Cuma günü hava durumu hafif bulutlu ve sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Gün boyunca açık hava etkinlikleri için uygun bir zemin sunuluyor. Sabah saatlerinde bulutlar gözlenirken, öğleden sonra hava daha da açılacak. Denizdeki esintiler, sıcaklığı dengeleyerek rahat bir atmosfer yaratacak. Ancak, önümüzdeki günlerde yer yer hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

Samsun Hava Durumu! 04 Eylül Cuma Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Samsun'da hava durumu 04 Eylül Cuma 2026 tarihinde hafif bulutlu. Sıcaklık 20 derece civarında. Bu, şehrin yaz mevsimindeki sıcak günlerinden biri. Güne hafif bir serinlikle başlıyoruz. Gün ilerledikçe sıcaklık artacak. Dış mekan aktiviteleri için elverişli bir gün geçirebilirsiniz.

Sabah saatlerinde gökyüzünde yer yer bulutlar var. Öğleden sonra hava daha parlak hale gelecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için keyifli bir zemin oluşturuyor. Samsun'daki hava durumu, deniz etkisiyle şekilleniyor. Bu da sıcaklıkların daha dengeli olmasını sağlıyor.

Öğle saatlerinde denizden gelen esintiler hissedilecek. Bulunduğunuz ortam daha rahatlayacak. Eğer dışarıda vakit geçirecekseniz, yanınıza bir su şişesi alın. Kalabalık alanlarda dolaşırken su ihtiyacınızı göz ardı etmeyin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Bu hafta sonu sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hafta sonuyla birlikte akşam saatleri biraz daha soğuyacak. Dışarı çıkmadan önce ince bir ceket almanız iyi olur.

Önümüzdeki günlerde yer yer hafif yağışlar bekleniyor. Bu durum, dışarıda plan yaparken dikkate alınmalı. Yağışlı günlerde planlarınızı erteleyin. Kapalı mekanlarda alternatif etkinlikler düşünmek faydalı olacaktır.

Samsun'daki hava durumu yazın son demlerini yaşarken değişkenlik gösterebilir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, minimal kıyafetlerle hazırlıklı olmalı. Keyifli bir gün için iç mekanları da düşünmelisiniz.

Şehirdeki doğal güzellikleri gezerken ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olun. Bu yazın son günlerini en iyi şekilde değerlendirmeniz için önemlidir. Hava durumundan haberdar olmak ve önlemleri almak, güzel bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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