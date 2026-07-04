Samsun Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi. Samsun'da hava durumu, Karadeniz İklimi'nin etkisiyle ılık ve güzel bir gün sunuyor. Gündüz hava sıcaklığı 27 - 28 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 18 - 19 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın hızı 3 - 5 km/saat arasında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için oldukça uygun.

5 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 24 - 25 derece olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü de sıcaklığın 24 - 25 derece civarında olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava koşullarının ılık ve açık olması öngörülüyor. Özellikle 5 Temmuz'da, nem oranının %60 - %70 seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum da açık hava etkinlikleri için uygun bir zemin sunuyor.

Açık hava etkinliklerinizi planlarken, güneş ışığından korunmak adına şapka veya güneş kremi kullanmayı unutmamalısınız. Bol su içmek önemlidir. Hafif giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının 3 - 5 km/saat olduğunu göz önünde bulundurun. Hafif bir ceket veya hırka almak akıllıca olacaktır. Bu şekilde hem rahat hem de sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.