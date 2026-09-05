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Samsun Hava Durumu! 05 Eylül Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'un hava durumu, 05 Eylül 2026 günü rüzgarlı ve serin bir iklim sunacak. Sıcaklık 19 - 22 derece aralığında olacak. Sabahları serin hava hakimken, öğle saatlerinde sıcaklık artış gösterecek. Ancak hafif yağışlar ve rüzgar, dışarıda zaman geçirenleri hazırlıklı olmaya çağırıyor. Gelecek günlerde 20 - 25 derece tahmini bulunsa da, yağışlı günler de yaşanabilir. Dış mekan planları yapanlar hava durumunu dikkate almalı.

Samsun Hava Durumu! 05 Eylül Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Samsun'un hava durumu, 05 Eylül Cumartesi 2026 tarihinde rüzgarlı ve serin bir iklim sunacak. Şehirde sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde serin bir hava hakim olacak. Öğleye doğru sıcaklık biraz artış gösterecek. Gün boyunca gökyüzü yer yer kapalı kalacak. Zaman zaman hafif yağışlar yaşanabileceği tahmin ediliyor. Günün ilerleyen saatlerinde rüzgarın hızı artacak. Bu durum, hissettiğimiz sıcaklığın daha düşük olmasına neden olacak.

Bugün dışarıda plan yapanlar için hava durumu dikkate alınmalı. Özellikle sahil kesiminde deniz rüzgârı, serinlemeyi sevenlere ideal bir gün sunabilir. Dışarıda olanlar, yağışlı havaya karşı hazırlıklı olmalı. Şemsiyeleri yanınıza almak, akıllıca bir tercih olacaktır. Havada bir miktar nem bulunması, ıslak sürprizlerle karşılaşma riskini artırıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu için genel bir iyimserlik öne çıkıyor. Pazartesi ve Salı sıcaklıkların 20 - 25 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Ancak farklı günlerde yağışlı havaların etkisi yine hissedilebilir. Bahar aylarında görülen dönemsel değişkenlik, bu dönemde de yaşanıyor. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava durumunu düşünmeniz faydalı olacak. Piknik veya dış mekan etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu takip ederek hareket etmeli.

Samsun'daki hava durumu ne olursa olsun, halk iklim şartlarına alışkın. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Güne başlamadan önce giysilerinizi rüzgarlı ve olası yağışlara uygun hale getirin. Dışarıda fazla zaman geçirecek olanlar, sıcak içecekler alabilir. Hafif katmanlı giyinmek, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olur.

Günün sonunda, Samsun’daki hava durumu serin ve değişken bir karakter sergiliyor. Dışarıda zaman geçirecek olanların hava tahminlerini takip etmesi önemli. Hazırlıklı olmak, gününüzü daha keyifli hale getirebilir. İklim koşulları her zaman sürprizlere açık olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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