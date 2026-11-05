Samsun Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'daki hava durumu, 5 Kasım 2026 tarihinde oldukça değişken geçecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Güne hafif bir serinlik ile başlanacak. Gün ilerledikçe sıcaklığın artması bekleniyor. Ancak, yağmurlar nedeniyle sıcaklıkta düşüşler yaşanabilir.

Sabah saatlerinde hava daha sakin olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde ani yağışlar görülebilir. Özellikle kıyı kesimlerde bu durum etkili olacak. Açık alanda vakit geçirmeyi planlayanlar dikkatli olmalı. Su geçirmez giysi almak ve şemsiye bulundurmak öneriliyor. Hazırlıklı olmak, dışarıdaki zamanı keyifli hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir seyir izleyecek. Sıcaklık 18 ile 23 derece arasında değişecek. Kısa süreli yağışlar görülecek. Cumartesi günü daha belirgin yağışlar bekleniyor. Bu değişken hava, dış mekan etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Ancak evde kalmayı tercih edenler için rahat bir hafta sonu sunabilir.

Değişken hava koşullarına karşı önlem almak önemlidir. Dışarıda zaman geçirecek olanlar hazırlıklı olmalı. Aniden bastırabilecek yağışlar için önceden plan yapmak faydalı olacaktır. Hava durumunu sürekli kontrol etmek, plan yapmayı kolaylaştırır. Soğuktan korunmak için uygun giyinmek de önemlidir.

Samsun'daki hava durumunu takip ederek günlük yaşamınızı daha iyi planlayabilirsiniz. Hava durumunu gözlemlemek, sürprizleri önleyebilir. Böylece daha keyifli bir yaşam deneyimi elde edersiniz.