HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 5 Ocak Pazartesi hava durumu parçalı bulutlu olarak öngörülüyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında, hissedilen sıcaklık ise 15 derece civarında. Nem oranı %93.74 ve rüzgar hızı saatte 5.4 km olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle elverişli olacak fakat 8 Ocak'ta beklenen sağanaklar planları olumsuz etkileyebilir, bu nedenle hazırlıklı olmakta fayda var.

Samsun Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Samsun'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu böyle öngörülüyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 15 derece civarında. Nem oranı %93.74 seviyelerinde. Rüzgar hızı saatte 5.4 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:47:47, gün batımı saati ise 17:51:57'dir.

Bugünkü hava durumu dışarıda vakit geçirecekler için uygun. Parçalı bulutlu hava, güneş ışığının ara sıra yüzeye ulaşmasına izin veriyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sağlıyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında. Hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst giyilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer koşullar sunacak. 6 Ocak Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16 derece civarında olacak. 7 Ocak Çarşamba günü ise çoğunlukla güneşli hava hakim. Sıcaklıklar yine 16 derece civarında seyredecek. 8 Ocak Perşembe günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 15 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle elverişli görünüyor. Ancak 8 Ocak'ta beklenen sağanaklar planlarınızı etkileyebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Özellikle bu tarih için hazırlıklı olmak önemlidir.

Genel olarak, önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak 8 Ocak'taki sağanakları dikkate almalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda var. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulunduİki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulundu
Maduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli olduMaduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.