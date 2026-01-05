Samsun Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu böyle öngörülüyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 15 derece civarında. Nem oranı %93.74 seviyelerinde. Rüzgar hızı saatte 5.4 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:47:47, gün batımı saati ise 17:51:57'dir.

Bugünkü hava durumu dışarıda vakit geçirecekler için uygun. Parçalı bulutlu hava, güneş ışığının ara sıra yüzeye ulaşmasına izin veriyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sağlıyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında. Hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst giyilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer koşullar sunacak. 6 Ocak Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16 derece civarında olacak. 7 Ocak Çarşamba günü ise çoğunlukla güneşli hava hakim. Sıcaklıklar yine 16 derece civarında seyredecek. 8 Ocak Perşembe günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 15 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle elverişli görünüyor. Ancak 8 Ocak'ta beklenen sağanaklar planlarınızı etkileyebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Özellikle bu tarih için hazırlıklı olmak önemlidir.

Genel olarak, önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak 8 Ocak'taki sağanakları dikkate almalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda var. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız.