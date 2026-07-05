HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü sıcaklık 27 derece, gece ise 18 dereceye düşecek. Nem oranı %59 olarak tahmin ediliyor. Bu ideal hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur. 6 ve 7 Temmuz'da sıcaklık sırasıyla 24 ve 25 derece olacak. Nem oranı %66 ve %60 civarında seyredecek. Etkinlikler için güneş koruyucu kullanmak, bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

Samsun Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Samsun hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Samsun'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu, Karadeniz ikliminin etkisiyle ılık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 18 derece civarına düşecek. Nem oranı %59 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 5,87 kilometre olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor.

Hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 24 derece civarında olacak. 7 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 25 derece civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %66 ve %60 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise saatte yaklaşık 3,44 kilometre ile 3,71 kilometre arasında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygundur.

Bu güzel havadan yararlanmak için etkinliklerinizi planlarken bazı önlemler alabilirsiniz. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemlidir. Rüzgar hafif olacağı için hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Böylece rahat bir gün geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump ile Putin'den 1,5 saatlik telefon görüşmesi!Trump ile Putin'den 1,5 saatlik telefon görüşmesi!
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklamaİzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.