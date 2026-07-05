Samsun Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu, Karadeniz ikliminin etkisiyle ılık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 18 derece civarına düşecek. Nem oranı %59 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 5,87 kilometre olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor.

Hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 24 derece civarında olacak. 7 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 25 derece civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %66 ve %60 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise saatte yaklaşık 3,44 kilometre ile 3,71 kilometre arasında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygundur.

Bu güzel havadan yararlanmak için etkinliklerinizi planlarken bazı önlemler alabilirsiniz. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemlidir. Rüzgar hafif olacağı için hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Böylece rahat bir gün geçirebilirsiniz.