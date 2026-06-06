Samsun Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça güzel. Yazın keyfini çıkarabileceğiniz ideal koşullar sunuyor. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 24 derece civarına yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 15-16 derece arasında kalacak. Bu durum, akşamları hafif bir serinlik hissi yaratacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam ediyor. 7 Haziran Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 24-25 derece arasında seyredecek. 8 Haziran Pazartesi günü de hava kısmen güneşli kalacak. Sıcaklık yine 24-25 derece arasında değişiklik gösterecek. Bu durum, Samsun'da keyifli bir havanın döneceği anlamına geliyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif bir serinlik olabiliyor. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Böylece Samsun'da geçireceğiniz günlerin tadını çıkarabilirsiniz.