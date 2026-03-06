Samsun Hava Durumu! 06 Mart Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Mart 2026 Cuma günü, Samsun'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 6 derece civarında olacak. Öğleye doğru sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Ancak yağışlı hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 5 dereceye kadar inebilir. Hava yine parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar, sabah saatlerinde 15 km/saat hızla güneybatıdan esecek. Öğle saatlerinde rüzgar 15 km/saat hızla batıdan esecek. Akşam saatlerinde rüzgar 11 km/saat hızla güneybatıdan esecek. Gece saatlerinde rüzgar 7 km/saat hızla kuzeybatıdan esecek. Basınç, sabah saatlerinde 1011 hPa olacak. Öğle saatlerinde basınç 1010 hPa seviyesinde kalacak. Akşam saatlerinde yine 1010 hPa olacak. Gece saatlerinde ise basınç 1017 hPa'ya yükselecek. Nem oranı sabah saatlerinde %90 olacak. Öğle saatlerinde nem oranı %73'e düşecek. Akşam saatlerinde %85 seviyesinde olacak. Gece saatlerinde nem oranı %86'ya yükselecek.

Önümüzdeki günlerde Samsun'da hava durumu değişkenliğini sürdürecek. 7 Mart Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında olacak. 8 Mart Pazar günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında değişecek. 9 Mart Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak sağlık açısından faydalıdır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacaktır. Hafif bir mont veya ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde ise rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir.