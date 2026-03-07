HABER

Samsun Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 7 Mart 2026 tarihinde yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 4 ile 8 derece arasında değişeceği günde kalın kıyafetler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. 8 Mart'ta ise hafif yağışlar görülecek, sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde ılıman bir hava hakim olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Açık hava etkinlikleri için hava koşulları dikkate alınmalı.

Zeynel Eren Ölüç

Samsun'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 8 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek önemli. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmeli. Böylece ıslanmaktan korunmak mümkün olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman bir seyir izleyecek. 8 Mart Pazar günü hava sıcaklıkları 3 ile 8 derece arasında olacak. Hafif yağışların görüleceği tahmin ediliyor. 9 Mart Pazartesi günü hava sıcaklıkları 4 ile 10 derece arasında seyredecek. Bulutlu bir havanın hâkim olması bekleniyor. 10 Mart Salı günü ise hava sıcaklıkları yine 4 ile 10 derece arasında olacak. Güneşli bir havanın etkili olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşeceğini unutmamak lazım. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak gerekiyor. Kaygan zeminlere dikkat etmek olası kazaların önüne geçebilir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde daha az yağışlı bir hava durumu bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını dikkate almak faydalı olacaktır.

hava durumu Samsun
