Samsun Hava Durumu! 07 Nisan Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 7 Nisan 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün içinde sıcaklık 16 dereceye ulaşacak, fakat akşam 7 dereceye kadar düşecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Hazırlıklı olmak için şemsiye veya su geçirmez mont almak faydalı. Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının değişkenliği devam edecek. Trafik ve yol durumuna dikkat etmeli, seyahat planlarınızı ona göre düzenlemelisiniz.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 7 Nisan 2026 Salı günü, Samsun'da hava durumu değişken olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 16 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek. Batıdan esecek rüzgarın hızı 15 kilometre saat olarak öngörülüyor.

Samsun'daki hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde yağışlı. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmalısınız. Şemsiye veya su geçirmez mont almak faydalı olacaktır. Yağışlı hava nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmalı ve hızınızı düşürmelisiniz.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişken olacak. 8 Nisan Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 10 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar gerileyecek. 9 Nisan Perşembe günü kısa süreli sağanaklar öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 derece olacak. Gece ise 6 dereceye kadar düşecek. 10 Nisan Cuma günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 8 dereceye inecek. Gece saatlerinde 6 derece olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliğine dikkat etmek önemli. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almanız yararlı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmekte fayda var. Ayrıca, yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini unutmamalısınız. Seyahat planlarınızı buna göre düzenlemeniz iyi olur.

