Samsun Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve hafif yağışlı geçecek. Sıcaklıklar 15 ile 16 derece arasında seyredecekken, akşam saatlerinde 13 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneyden 19 km/saat hızla esecek. 8 Şubat'ta yağmur beklenirken, sonraki günlerde kısa süreli sağanaklar görülebilir. Dışarıda iken şemsiye almak ve rüzgardan korunmak önem taşıyor.

Seray Yalçın

Samsun'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 15 ile 16 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 10 ile 12 derece arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden 19 km/saat hızla esecek. Nem oranı %51 ile %81 arasında dalgalanacak.

8 Şubat Pazar günü hava biraz daha yağmurlu olacak. 9 Şubat Pazartesi günü kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. 10 Şubat Salı günü ise alçak bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 17 derece arasında değişecek.

Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olur. Islanmamak için uygun kıyafetler giymelisiniz. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olun. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde vakit geçirin. Nem oranı yüksekse solunum yolu rahatsızlıklarına karşı tedbirli olmalısınız.

