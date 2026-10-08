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Samsun Hava Durumu! 08 Ekim Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 8 Ekim 2026 tarihinde hava durumu, hafif bulutlarla birlikte 20 derece civarında ılımlı bir hava sunuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişebilir. Özellikle akşam saatlerinde serin havalara hazırlıklı olmak sağlık açısından önem taşıyor. Hava değişikliklerine uyum sağlamak için giysi tercihlerinde dikkatli davranmak gerekiyor. Açık hava etkinlikleri, güneşli saatlerde yapılmalı.

Samsun Hava Durumu! 08 Ekim Perşembe Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Samsun hava durumu, Ekim ayının ortasına yaklaşırken meydana gelen değişimlerle dikkat çekiyor. Özellikle 8 Ekim 2026 tarihi, hava durumu açısından değişken bir profil sunuyor. Bugün Samsun'da hafif bulutlu bir gün var. Sıcaklık ise gün boyunca 20 derecelerde. Bu, ılımlı bir hava durumu demektir. Rüzgar hafifçe esiyor. Bu durum, güneşin etkisini zaman zaman azaltabilir. Genel olarak sıcaklığın rahat bir hava sağlayacağı bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. Özellikle 10 Ekim itibarıyla bulutlanma artabilir. Zaman zaman hafif yağışlar da görülebilir. Sıcaklık, gün içinde 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak gibi duruyor. Havanın soğumasıyla birlikte, sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek gerekebilir. Sıcak günler yerini serin havalara bırakıyor. Açık hava aktivitelerini, günün en sıcak saatlerine denk getirmenizi öneririm.

Samsun’un iklimine bağlı olarak değişken hava durumu dikkat gerektiriyor. Özellikle akşam saatlerinde serin havalara hazırlıklı olmak önemli. Bu, hastalıklara karşı vücudunuzu korumanıza yardımcı olur. Dışarıda olacaksanız, hafif bir ceket almak akıllıca olacaktır. Hava değişikliklerini göz önünde bulundurarak, dikkatli olmak faydalı. Hassas bünyeler için hastalık riskini azaltmak için önlem almak önemli.

Samsun'daki bugünkü hava durumu 20 derece civarında. Önümüzdeki günlerde kıyafetlerinizi hafif giysilerden, kat kat giysilere doğru değiştirmeniz faydalı olacaktır. Ekim ayının bu dönemi, doğanın değişimini gözler önüne seriyor. Doğayı daha yakından yaşamak için açık hava etkinliklerinizi güneşli saatlere denk getirmenizi tavsiye ederim. İklim koşulları sürekli değişebilir. Bu nedenle her zaman hazırlıklı olmak en iyisi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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