Samsun Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 8 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 24 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 15 - 16 derece arasında olacak. Rüzgar hafif esintilere neden olacak. Nem oranı %60 - %70 civarında bekleniyor. Samsun'da bugünkü hava durumu keyifli geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 24 derece civarında olacak. 10 Haziran Çarşamba günü 23 - 24 derece arasında seyredecek. Her iki gün de hava koşulları güneşli ve sıcak olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cildinizi korumak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Böylece sıcak havada daha konforlu hissedersiniz. Bol su içmeyi unutmamalısınız. Bu, vücudunuzun susuz kalmasını engelleyecektir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cildinizi koruyun. Bol su içmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.