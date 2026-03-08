Samsun Hava Durumu! 08 Mart Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu serin ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez bir mont ya da yağmurluk almak iyi olur. Rüzgar batıdan 20–35 km/saat hızla esecek. Bu rüzgar bazı bölgelerde hafif kuvvetli hissettirebilir. Sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesi düşebilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunması gerekiyor.

9 Mart Pazartesi günü hava şartları daha kısmen güneşli hale gelecek. Sıcaklık aralığı 1 ile 10 derece arasında olacak. 10 Mart Salı günü ise tamamen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar bu günde 4 ile 10 derece arasında değişecek. 11 Mart Çarşamba günü parlak güneş ışığı altında sıcaklık 4 ile 11 derece arasında seyredecek. Bu günlerde hava koşulları elverişli olacak. Açık hava etkinlikleri için iyi bir dönemdesiniz.

Samsun'da hava durumu önümüzdeki günlerde genel olarak ılıman ve açık kalacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşımakta. Dışarı çıkmadan önce hava koşullarını kontrol etmek gerekir. Uygun kıyafet seçimi gününüzü konforlu hale getirebilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak da akıllıca olacaktır.