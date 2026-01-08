HABER

Samsun Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken şemsiye almanızında fayda var. 9 Ocak'ta serin ve yağmurlu bir gün geçireceksiniz. Sıcaklık 3 ile 9 derece arasında olacak. 10 Ocak'ta ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öne çıkacak. Hava koşullarına uygun giyinmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

Taner Şahin

Samsun'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kalın kıyafetler giymeniz de önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 9 Ocak Cuma günü hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında olacak. 10 Ocak Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 8 ile 11 derece arasında seyredecek. 11 Ocak Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Su geçirmez montlar da faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez bir mont kullanmak daha etkili olacaktır.

Samsun'da hava durumu değişkenlik göstereceğinden güncel hava tahminlerini takip etmelisiniz. Planlarınızı buna göre yapmak en doğrusu olacaktır.

