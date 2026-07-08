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Samsun Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun’da 8 Temmuz 2026’da hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 29 derece arasında seyredecek. Nem oranı %61 dolaylarında kalacak ve rüzgar kuzeydoğudan hissedilecek. Gelecek günlerde de benzer hava şartları hakim olacak. Açık hava etkinlikleri için bu fırsatı değerlendirmek önem taşıyor. Güneş ışığından faydalanmak için gerekli önlemleri almak cilt sağlığı açısından da yararlı olacaktır.

Samsun Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Samsun'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 20 ile 29 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %61 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek.

Bugün hava oldukça keyifli. Güneşli bir hava hakim. Sıcaklıklar 20 ile 29 derece arasında değişecek. Nem oranı %61 olacak. Rüzgarın kuzeydoğudan esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 9 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklıkları 19 ile 26 derece arasında olacak. 10 Temmuz Cuma günü sıcaklıklar 20 ile 25 derece arasında değişecek. 11 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklıkları 18 ile 26 derece olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Cildinizi korumanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olduğunu düşünerek bol su içmeyi unutmayın. Hafif bir rüzgar hissedebilirsiniz. Bu da serinletici bir etki yapacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Hazırlık yapmanız faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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