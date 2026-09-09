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Samsun Hava Durumu! 09 Eylül Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 09 Eylül 2026 hava durumu, serinletici rüzgârlar eşliğinde hafif nemli bir atmosfer sunuyor. Sabah sıcaklığı 20 derece, öğle saatlerinde 22 dereceye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19-21 derece arasında değişiyor. İnce yağış ihtimali göz önünde bulundurularak dışarı çıkacakların yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları öneriliyor. Hava koşullarını takip ederek açık hava planlarınızı yapmayı unutmamalısınız.

Samsun Hava Durumu! 09 Eylül Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Samsun'da, 09 Eylül 2026 hava durumu ilgi çekici. Şehir, kıyı bölgesinin serinletici rüzgârlarıyla hafif bir nem yaşıyor. Sabah havanın sıcaklığı 20 derece civarında başlıyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebiliyor. Akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklık ise 19 ile 21 derece arasında oluyor. Bu durum, güzel bir yürüyüş yapmak için ideal bir atmosfer sunuyor. Genel olarak havanın bulutlu bir seyir izlemesi bekleniyor. Güneş, gün boyunca ara ara ortaya çıkacak. Sahilde geçirilen vakitler, oldukça keyifli olacak.

Hava durumu ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu var. Gün içerisinde ufak tefek yağışlar meydana gelebilir. Dışarı çıkmayı planlayanların küçük bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. İster sahilde ister şehir merkezinde olun, hava koşullarına göre hazırlık yapmalısınız. Bu sayede gününüzü daha verimli geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Samsun hava durumu, daha sakin ve stabil bir havanın hâkim olacağı bir tablo çizecek. Hafta ortasında beklenen sıcaklıklar 19 ile 23 derece arasında değişecek. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların 21 derece civarına ulaşması öngörülüyor. Ancak ani veya yerel yağışların görülebilme ihtimali var. Açık hava planlarınızı yaparken hava durumunu takip etmeyi unutmamalısınız.

Gelecek günlerde günlük aktivitelerinizi etkileyebilecek hava değişimleri meydana gelecek. Bu nedenle kıyafetlerinizi bu değişikliklere göre ayarlamak akıllıca olacaktır. Hafif bir ceket veya hırka, akşam serinliğine karşı iyi bir seçenek. Ayrıca dışarıda çok fazla zaman geçirecekseniz, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Böylece konforunuz artar ve sağlığınızı korursunuz.

Bugünkü Samsun hava durumu oldukça keyifli geçecek gibi görünmekte. Önümüzdeki günlerde de yüz güldüren bir hava bekleniyor. Her zaman hazırlıklı olmak, dışarıda geçirdiğiniz vakitleri eğlenceli hale getirebilir. Hava durumuna dikkat ederek planlarınızı yapmayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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