Samsun Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü Samsun'da hava durumu keyifli. Gündüz sıcaklık 28-29 derece civarında olacak. Hava açık ve güneşli geçecek. Gece saatlerinde sıcaklık 20-21 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 4 km/s civarında. Nem oranı ise %56 civarında olacak.

Samsun'da açık hava etkinlikleri yapma imkanı bulacağız. Denize girebiliriz. Doğa yürüyüşleri planlayabiliriz. Bu güzel havanızı değerlendirmeniz önemli.

Önümüzdeki günlerde hava biraz değişecek. 10 Temmuz Cuma günü bazı yerlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 27 derece olacak. Gece sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. 11 Temmuz Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28 derece, gece ise 19 derece civarında olacak. 12 Temmuz Pazar günü hava yine bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28 derece, gece ise 17 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmalıyız. Özellikle 10 Temmuz Cuma günü beklenen yağışa karşı önlem almalıyız. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemli. Ani hava değişimlerine karşı uygun kıyafetler ve eşyalar bulundurmalısınız.

Samsun'da 9 Temmuz Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler görülecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmamalısınız.