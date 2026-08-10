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Samsun Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da sıcak ve nemli bir hava durumu bekleniyor. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık gündüz saatlerinde 30 dereceye ulaşacak, gece ise 22 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Sıcak havalarda yeterli su tüketimi ve güneşten korunma önlemleri sağlığın korunması adına büyük önem taşıyor.

Samsun Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Samsun'da 10 Ağustos Pazartesi günü hava durumu, sıcak ve nemli geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 22 derece civarında olacak. Bugünkü hava durumu, sıcak ve nemli bir atmosfer sunuyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları beklentisi var. 11 Ağustos Salı günü, gündüz sıcaklıkları yine 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 22 derece civarını gösterecek. 12 Ağustos Çarşamba günü durum aynı kalacak. 13 Ağustos Perşembe günü de sıcaklıklar benzer seviyelerde seyredecek.

Bu sıcak ve nemli havalarda dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar önlem almalı. Sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bol su içmelidir. Güneşin etkili olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt koruması ihmal edilmemelidir. Bu önlemler sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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