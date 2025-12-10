Samsun Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif çiseleyen yağmurlar ve serin bir atmosferle şekillenecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 8 ile 9 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar ise 5 ile 6 derece civarında olacak. Nem oranı yüksektir. Yaklaşık %90 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 12 km/s civarında bekleniyor. Gün doğumu saat 07:50, gün batımı ise 17:05 olarak tahmin ediliyor.

Bu serin ve yağmurlu hava koşulları özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin olacak. Samsun'da gün boyunca hafif çiseleyen yağmurlar etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 11 Aralık Perşembe günü hafif çiseleyen yağmurlar ve serin bir atmosferle devam edecek. Sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar 3 ile 4 derece civarında olacak. 12 Aralık Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10 ile 13 derece arasında seyredecek. 13 Aralık Cumartesi günü hafif yağmurların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 9 ile 11 derece arasında olacak.

Bu serin ve yağmurlu hava koşullarında giysi seçiminde dikkatli olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanılmalıdır. Bu önlemler ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Sürücüler, görüş mesafesinin azalabileceği bu saatlerde dikkatli olmalıdır. Hız limitlerine uymak da önemlidir. Bu önlemler sağlığı korumaya ve günlük aktiviteleri kolaylaştırmaya yardımcı olur.