HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu serin ve hafif yağmurlu geçecek. Sıcaklıklar 8 ile 9 derece arasında değişecekken, hissedilen sıcaklık 5 ile 6 derece civarında olacak. Nem oranı %90 seviyelerinde olacak ve rüzgar hızı 12 km/s olarak bekleniyor. Bu atmosfer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde giysi seçiminde dikkati gerektirecek. Sürücüler, görüş mesafesi nedeniyle dikkatli olmalıdır.

Samsun Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Samsun'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif çiseleyen yağmurlar ve serin bir atmosferle şekillenecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 8 ile 9 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar ise 5 ile 6 derece civarında olacak. Nem oranı yüksektir. Yaklaşık %90 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 12 km/s civarında bekleniyor. Gün doğumu saat 07:50, gün batımı ise 17:05 olarak tahmin ediliyor.

Bu serin ve yağmurlu hava koşulları özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin olacak. Samsun'da gün boyunca hafif çiseleyen yağmurlar etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 11 Aralık Perşembe günü hafif çiseleyen yağmurlar ve serin bir atmosferle devam edecek. Sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar 3 ile 4 derece civarında olacak. 12 Aralık Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10 ile 13 derece arasında seyredecek. 13 Aralık Cumartesi günü hafif yağmurların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 9 ile 11 derece arasında olacak.

Bu serin ve yağmurlu hava koşullarında giysi seçiminde dikkatli olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanılmalıdır. Bu önlemler ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Sürücüler, görüş mesafesinin azalabileceği bu saatlerde dikkatli olmalıdır. Hız limitlerine uymak da önemlidir. Bu önlemler sağlığı korumaya ve günlük aktiviteleri kolaylaştırmaya yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tunç: "Hiçbir makam yargı makamlarına talimat veremez"Bakan Tunç: "Hiçbir makam yargı makamlarına talimat veremez"
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıBoşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.