Samsun Hava Durumu! 10 Nisan Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 10 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu bulutlu ve çevre yerlerde sağanak yağışla geçecek. Gündüz sıcaklıklar 10 derece civarında, gece ise 4-5 derece arasında olacak. 11 Nisan Cumartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. 12 Nisan Pazar'da güneşli bir hava hakim olacak. Rüzgarlar batıdan kuvvetli esecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve güncel tahminleri takip etmek önem taşıyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Nisan 2026 Cuma günü, Samsun'da hava durumu bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 4-5 derece arasında seyredecek. Rüzgarlar batı ve kuzeybatı yönlerden esecek. Kıyı kesimlerde rüzgar zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Nisan Cumartesi günü yağmur ve çisenti öngörülüyor. Sıcaklıklar 10-6 derece arasında olacak. 12 Nisan Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık 12-5 derece arasında seyredecek. 13 Nisan Pazartesi günü bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklık 13-6 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Kıyı kesimlerde rüzgarın kuvvetli olabileceğini göz önünde bulundurmak önemli. Rüzgar geçirebilen giysiler tercih edilebilir. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Samsun'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Buna göre planlama yapmak ise faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum kent merkezinde bir ayda 106 trafik kazasıErzurum kent merkezinde bir ayda 106 trafik kazası
Somali'de Çağrı Bey rüzgarı! Halk plajlara akın ederek karşıladıSomali'de Çağrı Bey rüzgarı! Halk plajlara akın ederek karşıladı

En Çok Okunan Haberler
Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

