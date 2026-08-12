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Samsun Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 12 Ağustos 2026 günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30-32 derece arasında seyrederken, gece sıcaklığı 22-23 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde ise yer yer sağanak bekleniyor. 13 Ağustos'ta sıcaklık 29-30 derece, ardından 14 ve 15 Ağustos'ta 28-29 derece dolaylarında kalacak. Dışarıda vakit geçirirken şapka ve güneş gözlüğü kullanmak, bol su içmek önem taşıyor.

Samsun Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Samsun'da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30 - 32 derece aralığında bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22 - 23 derece arasında kalacak. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuluyor.

Samsun'da hava durumu 13 Ağustos Perşembe günü yer yer sağanaklarla hafif değişiklik gösterecek. Sıcaklıklar 29 - 30 derece civarında olacak. 14 Ağustos Cuma günü hava kısmen güneşli kalacak. Sıcaklık ise 28 - 29 derece arasında seyredecek. 15 Ağustos Cumartesi günü de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklık yine 28 - 29 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek de önemlidir. Hafif, terletmeyen kıyafetler sağlığı korumaya yardımcı olur. Dışarıda vakit geçirirken dikkat edilmesi gereken saatler 11:00 ile 16:00 arasındadır. Gölge alanlarda bulunmak ya da koruyucu giysiler giymek önemlidir.

Samsun'daki hava durumu yazın sıcak ve güneşli günlerini yansıtmaya devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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