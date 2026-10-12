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Samsun Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 12 Ekim 2026 tarihindeki hava durumu, ılımdan serin bir atmosfer sunuyor. Güneşli ve bulutlu aralıklar ile sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah serin rüzgar, yürüyüş için uygun koşullar sağlıyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 20 derece civarında olması ve bulutlu günlerin etkisiyle hafif yağışların yaşanabileceği belirtiliyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafet seçimi yapmak önemli.

Samsun Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Samsun şehrinde 12 Ekim Pazartesi 2026 günü, hava durumu ılımdan serin bir havada geçiyor. Hava sıcaklıkları 19 ila 22 derece arasında. Gün içerisinde güneşli aralıklar ve yer yer bulutlu bir görüntü var. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, hafif bir ceket veya kalın bir hırka alın. Akşam saatlerine doğru sıcaklıklar 15 dereceye kadar inebilir.

Samsun, geçiş mevsimi dönemini yaşıyor. Bu dönemde kışa hazırlanıyoruz. Sabah saatlerinde hafif serin bir rüzgar hissediliyor. Bu da sabah yürüyüşleri için harika bir atmosfer sunuyor. Öğle saatlerinde güneş kendini gösteriyor. Güneşlenmek isteyenler için keyifli bir ortam sağlanıyor. Hava durumunu takip etmekte fayda var. Gün içinde ani hava değişimleri yaşanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Ekim Salı günü sıcaklıkların 20 derece civarına yükselebileceği tahmin ediliyor. Bulutlu hava koşullarının artması bekleniyor. Bu da gün içerisinde hafif yağışların olabileceği anlamına geliyor. Dışarı çıkarken su geçirmeyen bir çantada şahsi eşyalarınızı taşıyabilirsiniz. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 14 - 16 derece olacağı düşünülüyor. Dışarıda daha fazla kat giyinmek gerekecek.

15 Ekim Cuma günü hava durumu ılıman bir seviyeye dönebilir. Sıcaklıkların 19 - 21 derece arasında olması öngörülüyor. Ancak bulutlu günler devam ediyor. Bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak iyi bir fikir. Yere düşen ıslaklık, yürüyüş yapmayı zorlaştırabilir.

Samsun’da hava durumu genel itibariyle ılıman ve arada yağışlı. Dışarı çıkarken değişken hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini göz önünde bulundurmalısınız. Kışa hazırlanırken, havanın kaprislerine karşı önlem almak önemlidir. Hava durumu her an değişebilir. Bu nedenle güncel durumu takip etmek şarttır.

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hava durumu Samsun
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