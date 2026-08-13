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Samsun Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da hava durumu, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü yer yer sağanaklarla birlikte sıcaklıkların 21 ile 29 derece arasında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise ılıman ve değişken hava koşulları hakim olacak. 14 ve 15 Ağustos'ta bulutlu ve güneşli bir hava, 16 Ağustos'ta tekrar sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza ceket ve şemsiye almanız öneriliyor. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.

Samsun Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü Samsun'da hava durumu, yer yer sağanakların görüleceği şekilde tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 21 ile 29 derece arasında değişecek. Samsun'daki hava, sıcak ve ara sıra yağışlı bir gün olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin olacak. 14 Ağustos Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 28 derece arasında olabilir. 15 Ağustos Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 20 ile 28 derece arasında değişecek. 16 Ağustos Pazar günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 20 ile 28 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Samsun'da hava durumu genel olarak ılıman ve değişken seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Yer yer sağanakların görüleceği günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont almak da önemlidir. Bu ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.

Samsun'da hava durumu, genel olarak ılıman ve değişken bir seyir izleyecek gibi gözüküyor. Planlarınızı yaparken, hava koşullarını dikkate alarak hazırlıklı olmanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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