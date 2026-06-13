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Samsun Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. Sabah sıcaklığı 21 derece, gündüz 23 dereceye yükselecek. Rüzgar batıdan eserek saatte 17 kilometre hıza ulaşacak. Gece sıcaklıkları 18 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava genellikle açık kalacak. 14 Haziran'da hafif yağış bekleniyor. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı açısından önemli.

Samsun Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. Samsun'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 21 derece civarında. Gündüz sıcaklık 23 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı 18 derece civarında olacak. Rüzgar batıdan saatte 17 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %74 ile %81 arasında değişecek.

Samsun'da hava durumu, açık ve güneşli bir gün geçirenler için uygundur. Dışarıda vakit geçirmek, yürüyüş yapmak ve açık hava etkinlikleri düzenlemek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak olumludur. 14 Haziran Pazar günü hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz 22 derece, gece ise 17 derece civarında olacak. 15 Haziran Pazartesi günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklığı 25 dereceye çıkacak. 16 Haziran Salı günü güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 26 derece, gece ise 20 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak, 14 Haziran Pazar günü hafif yağış bekleniyor. Bu nedenle, dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacağı için güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu yine açık ve güneşli olacak. 14 Haziran Pazar günü hafif yağış beklenmektedir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde ise güneşli hava koşulları sürecektir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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