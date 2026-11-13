HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 13 Kasım'da hava durumu 20 derece civarında ve yumuşak bir iklim sunuyor. Güneşli günler, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için fırsatlar sağlıyor. Parklarda yürüyüş yapmak ve sahilde zaman geçirmek keyifli. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların 16-22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Ani yağmurlar ve serin rüzgarlar olabileceğinden, dışarı çıkmadan önce hava durumu takibi yapmak önemli. Hava koşullarına uygun önlemler alarak keyifli anılar biriktirmek mümkün.

Samsun Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Samsun'da 13 Kasım Cuma 2026 için hava durumu, Orta Karadeniz Bölgesi'nin iklim özelliklerini yansıtıyor. Hava 20 derece civarında. Yumuşak bir hava hâkim. Güneş sıklıkla kendini gösteriyor. Ara ara bulutlar, şehrin üzerinde geçici gölgeler yaratıyor. Nem oranı dengeli. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için rahat bir ortam sağlıyor. Gün batımına doğru serin rüzgarlar hissedilmeye başlayacak. Akşam saatlerinde hava biraz daha soğuyacak.

Hoş hava koşulları, açık havada etkinlikler için ideal bir fırsat sunuyor. Parklarda yürüyüş yapmak keyifli. Sahil boyunca akşam yürüyüşü de güzel bir seçenek. Dostlarla zaman geçirmek için harika bir gün. Ancak, hava durumunun değişebileceğini unutmamak gerek. Akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Dışarı çıkmadan önce bir ceket almak faydalı olabilir. Hava durumu takibi önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımlı geçecek. 14 Kasım Cumartesi günü sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. Yer yer bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içinde aniden yağışlar belirebilir. Sorun yaşamamak için dışarıda bir şemsiye veya hafif yağmurluk bulundurmak akıllıca. Güneş yanıkları için gün içinde güneş kremi kullanmak önemli.

Bu hafta sonu sonrası sıcaklıklar 16-18 derece civarına düşecek. Hava durumu değişken olabileceğinden, dışarıda geçireceğiniz zamanları planlarken dikkat etmelisiniz. Sevdiklerinizle çay bahçesinde oturmak ve sohbet etmek en keyifli yol olabilir. Hava sıcaklığına uygun içeceklerle bu mevsimin tadını çıkarabilirsiniz.

Samsun'da bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli. Ancak ilerleyen günlerde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmekte fayda var. Hava durumu dinamik bir yapıdadır. Doğru bilgi ile keyifli anılar biriktirmek mümkün.

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
43 ilde kişisel veri operasyonu! 101 şüpheli gözaltına alındı43 ilde kişisel veri operasyonu! 101 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul için 2 ayrı deprem senaryosu! Beklenen büyüklüklerini de açıkladıİstanbul için 2 ayrı deprem senaryosu! Beklenen büyüklüklerini de açıkladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

Dolu gidip dolu geliyor: 'İlginç yoğunluk' Vatandaşa uyarı 'Bir önce alın'

Dolu gidip dolu geliyor: 'İlginç yoğunluk' Vatandaşa uyarı 'Bir önce alın'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.