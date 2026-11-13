Samsun Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 13 Kasım Cuma 2026 için hava durumu, Orta Karadeniz Bölgesi'nin iklim özelliklerini yansıtıyor. Hava 20 derece civarında. Yumuşak bir hava hâkim. Güneş sıklıkla kendini gösteriyor. Ara ara bulutlar, şehrin üzerinde geçici gölgeler yaratıyor. Nem oranı dengeli. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için rahat bir ortam sağlıyor. Gün batımına doğru serin rüzgarlar hissedilmeye başlayacak. Akşam saatlerinde hava biraz daha soğuyacak.

Hoş hava koşulları, açık havada etkinlikler için ideal bir fırsat sunuyor. Parklarda yürüyüş yapmak keyifli. Sahil boyunca akşam yürüyüşü de güzel bir seçenek. Dostlarla zaman geçirmek için harika bir gün. Ancak, hava durumunun değişebileceğini unutmamak gerek. Akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Dışarı çıkmadan önce bir ceket almak faydalı olabilir. Hava durumu takibi önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımlı geçecek. 14 Kasım Cumartesi günü sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacak. Yer yer bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içinde aniden yağışlar belirebilir. Sorun yaşamamak için dışarıda bir şemsiye veya hafif yağmurluk bulundurmak akıllıca. Güneş yanıkları için gün içinde güneş kremi kullanmak önemli.

Bu hafta sonu sonrası sıcaklıklar 16-18 derece civarına düşecek. Hava durumu değişken olabileceğinden, dışarıda geçireceğiniz zamanları planlarken dikkat etmelisiniz. Sevdiklerinizle çay bahçesinde oturmak ve sohbet etmek en keyifli yol olabilir. Hava sıcaklığına uygun içeceklerle bu mevsimin tadını çıkarabilirsiniz.

Samsun'da bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli. Ancak ilerleyen günlerde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmekte fayda var. Hava durumu dinamik bir yapıdadır. Doğru bilgi ile keyifli anılar biriktirmek mümkün.