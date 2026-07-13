Samsun Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Temmuz 2026, Samsun'da hava durumu oldukça keyifli. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 ile 28 derece olacak. Rüzgar hızı 3 ile 5 km/s arasında değişecek. Nem oranı ise %50 ile %60 arasında seyredecek. Yağış beklenmiyor. Bu, açık ve güneşli bir gün geçireceğimiz anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklığın 20 ile 23 derece arasında olması tahmin ediliyor. Her iki gün de açık ve güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Cildinizi korumak için güneş kremi sürmeniz faydalı olur. Ayrıca, öğle ve öğleden sonra serinlemek için bol su içmeyi unutmayın. Akşam serinliğine karşı bir ceket almanız da iyi bir fikir olabilir.

Samsun'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için elverişli görünüyor. Bu fırsatı değerlendirerek doğayla iç içe vakit geçirebilirsiniz. Sevdiklerinizle keyifli anlar paylaşma imkanı bulacaksınız.