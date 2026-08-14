Samsun Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 derece civarında seyredecek. Gece ise 19 ile 22 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

15 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 29 derece olacak. Hava durumu güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek. 16 ve 17 Ağustos Pazar ve Pazartesi günleri de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Kısmen güneşli hava koşulları hakim olacak.

Bu sıcak ve güneşli havalarda, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak çok önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu yaz mevsiminin özelliklerini sürdürecek. Güneş ışınlarından korunmak ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek sağlıklı yaşam için gereklidir.