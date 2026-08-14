HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 14 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 28 derece civarında olurken, gece ise 19 ile 22 derece arasında seyredecek. 15 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 29 dereceye yükselecek. Hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu şeklinde devam edecek. Bu sıcak günlerde güneşten korunmak, şapka takmak ve yeterli sıvı almak hayati önem taşıyor.

Samsun Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Samsun'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 derece civarında seyredecek. Gece ise 19 ile 22 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

15 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 29 derece olacak. Hava durumu güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek. 16 ve 17 Ağustos Pazar ve Pazartesi günleri de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Kısmen güneşli hava koşulları hakim olacak.

Bu sıcak ve güneşli havalarda, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak çok önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu yaz mevsiminin özelliklerini sürdürecek. Güneş ışınlarından korunmak ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek sağlıklı yaşam için gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PKK’lıların serbest bırakılma koşulları netleşti! 3 kategori belirlendiPKK’lıların serbest bırakılma koşulları netleşti! 3 kategori belirlendi
Sinop'ta denizde buldu! Tehlikeye rağmen kucaklayıp getirdiSinop'ta denizde buldu! Tehlikeye rağmen kucaklayıp getirdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.