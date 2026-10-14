Samsun Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

14 Ekim Çarşamba 2026 tarihinde Samsun'da hava durumu dikkat çekici olacak. Hava, genellikle hafif bulutlu bir gökyüzü ile serin bir başlangıç sunuyor. Sıcaklık, 19 - 22 derece arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacağı görülüyor. Serin havada yürüyüş yapmayı sevenler için ideal. Rüzgar hafif esiyor. Dışarıda vakit geçirenler tatlı bir serinlik hissedecek.

Samsun'daki hava şartlarını değerlendirirken, aniden değişebilen durumlara dikkat etmek önemli. Hava raporları, gün boyunca yer yer hafif yağış bekliyor. Bu nedenle dışarı çıkmadan önce yanınıza şemsiye almanız akıllıca olabilir. Şehrin deniz kenarındaki konumu, hava durumunu etkileyen önemli bir faktör. Bugün serin ama yağış ihtimali olan bir günü yaşıyoruz.

Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak hale gelecek. Yağışlı günlerin ardından sıcaklığın 21 - 24 dereceye çıkması bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenler, hafif ve nefes alabilen giysiler tercih edebilir. Sıcak günler, yazın son demlerini hissetmek isteyenler için fırsatlar sunacak. Eylül ayının sonlarına yaklaşırken, bahar aylarının taptaze havasını bir nebze de olsa yaşayacağız.

Ortamda ani sıcaklık değişimleri yaşanabilir. Bu nedenle ani hava durumuna hazırlıklı olmakta fayda var. Uzun süre dışarıda kalmayı planlayanların mutlaka su bulundurması sağlıklı bir tercih olacaktır. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız keyifli vakit geçirmenizi sağlar.

Samsun'da yaşam, gün ışığının azalmasıyla birlikte farklı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Dış mekan etkinliklerinizi planlarken hava durumu tahminlerine göz atmayı unutmayın. Bu şekilde gününüzü verimli geçirebilir ve doğanın sunduğu güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz.