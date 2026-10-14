HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'daki hava durumu 14 Ekim 2026 tarihinde serin ve hafif bulutlu bir gün sunuyor. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişiyor, bu nedenle dışarıda yürüyüş yapmak isteyenler için uygun bir koşul sağlanıyor. Ancak, gün boyunca yer yer hafif yağış bekleniyor, bu sebeple yanınıza şemsiye almanız akıllıca olacaktır. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 21-24 dereceye yükselecek, bu da dışarıda vakit geçirmek için fırsatlar sunacak.

Samsun Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

14 Ekim Çarşamba 2026 tarihinde Samsun'da hava durumu dikkat çekici olacak. Hava, genellikle hafif bulutlu bir gökyüzü ile serin bir başlangıç sunuyor. Sıcaklık, 19 - 22 derece arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacağı görülüyor. Serin havada yürüyüş yapmayı sevenler için ideal. Rüzgar hafif esiyor. Dışarıda vakit geçirenler tatlı bir serinlik hissedecek.

Samsun'daki hava şartlarını değerlendirirken, aniden değişebilen durumlara dikkat etmek önemli. Hava raporları, gün boyunca yer yer hafif yağış bekliyor. Bu nedenle dışarı çıkmadan önce yanınıza şemsiye almanız akıllıca olabilir. Şehrin deniz kenarındaki konumu, hava durumunu etkileyen önemli bir faktör. Bugün serin ama yağış ihtimali olan bir günü yaşıyoruz.

Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak hale gelecek. Yağışlı günlerin ardından sıcaklığın 21 - 24 dereceye çıkması bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenler, hafif ve nefes alabilen giysiler tercih edebilir. Sıcak günler, yazın son demlerini hissetmek isteyenler için fırsatlar sunacak. Eylül ayının sonlarına yaklaşırken, bahar aylarının taptaze havasını bir nebze de olsa yaşayacağız.

Ortamda ani sıcaklık değişimleri yaşanabilir. Bu nedenle ani hava durumuna hazırlıklı olmakta fayda var. Uzun süre dışarıda kalmayı planlayanların mutlaka su bulundurması sağlıklı bir tercih olacaktır. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız keyifli vakit geçirmenizi sağlar.

Samsun'da yaşam, gün ışığının azalmasıyla birlikte farklı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Dış mekan etkinliklerinizi planlarken hava durumu tahminlerine göz atmayı unutmayın. Bu şekilde gününüzü verimli geçirebilir ve doğanın sunduğu güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suudi Arabistan'a yeni saldırı! Petrol devini vurdularSuudi Arabistan'a yeni saldırı! Petrol devini vurdular
Halk TV'ye kayyum atandı! Polisler binada arama yapıyorHalk TV'ye kayyum atandı! Polisler binada arama yapıyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

Özür diledi ama kurtulamadı! 15 yaşındaki Murat'ın hayatı karardı

Özür diledi ama kurtulamadı! 15 yaşındaki Murat'ın hayatı karardı

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Özel içerikler üretmeye başladı! Yeni işi için sınırları zorladı

Özel içerikler üretmeye başladı! Yeni işi için sınırları zorladı

SGK gayrimenkulleri satışa çıkarıyor! İhale tarihleri belli oldu

SGK gayrimenkulleri satışa çıkarıyor! İhale tarihleri belli oldu

Rus milyarder Abramoviç’ten Türkiye’de dev yatırım! İki özel plajı olan arazi satın aldı

Rus milyarder Abramoviç’ten Türkiye’de dev yatırım! İki özel plajı olan arazi satın aldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.