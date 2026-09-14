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Samsun Hava Durumu! 14 Eylül Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

14 Eylül 2026 tarihinde Samsun'da hava durumu değişken olarak öne çıkıyor. Sabah güneşli başlayan gün, öğleye doğru bulutların artmasıyla devam edecek. Sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir, akşam ise 19 dereceye düşmesi bekleniyor. 15 ve 16 Eylül tarihlerinde yerel yağışlar olabileceği için dışarıda plan yapacakların şemsiye bulundurması önemli. Hava koşullarını dikkate alarak kıyafet seçimi yapmak gerekli.

Samsun Hava Durumu! 14 Eylül Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugünkü hava durumu, 14 Eylül 2026 tarihinde Samsun'da değişken. Şehirde sıcaklık 20 derece civarında. Sabah güneşli bir hava var. Ancak öğleye doğru bulutlar artış gösteriyor. Öğleden sonra sıcaklık 22 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise hava serinleyecek. Akşam sıcaklığı 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Dışarıda geçireceğiniz zaman için kıyafetlerinizi ayarlamanız faydalı olacaktır.

Günün başlangıçta güneşli, daha sonra bulutlu geçeceği öne sürülmekte. Açık alanlarda vakit geçirenlerin bu durumu dikkate alması önemli. Hava aniden değişebilir. Aydınlık saatlerin tadını çıkarmak mümkün, fakat hazırlıklı olmakta fayda var. Günün ilerleyen saatlerine karşı tedbirli olmak, dışarıda geçireceğiniz zamanı keyifli hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Samsun için 15 ve 16 Eylül tarihlerinde sıcaklık 18-21 derece arasında olacağı tahmin edilmekte. Ayrıca bu dönemde yerel yağışlar görülebilir. Dışarıda vakit geçirenlerin yanlarında şemsiye veya su geçirmez kıyafet bulundurması iyi olur. Gece saatlerinde sıcaklık 17 dereceye kadar düşebilir. Hafif bir ceket almak yerinde bir tercih olacaktır.

İlerleyen günlerde hava şartlarına göre planlama yapmak önemli. Dış mekan etkinlikleri için yağmur olasılığını dikkate almak gerekir. Bu, günlerin daha rahat geçmesini sağlar. Evlerde ise ısınma sistemlerini devreye almak gerekebilir. Havalandırma ve aydınlatma konularında dikkatli olunmalı. Sıcak yaz günlerinin ardından rahat bir geçiş sağlamak önemlidir.

Samsun'un 14 Eylül 2026 tarihli hava durumu, değişken sıcaklık ve yağış ihtimaliyle dikkat çekiyor. Bugünkü hava durumu ve tahminler, hazırlıklı olmayı gerekli kılıyor. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak keyifli bir deneyim yaşamanıza katkı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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