Samsun Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Ağustos 2026 Cumartesi. Samsun'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 28 derece civarında olacak. Hava, genellikle güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 21 dereceye düşecek. Samsun'daki hava, sıcak ve güneşli bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 16 Ağustos Pazar günü sıcaklık 29 derece civarında olacak. Hava ise çok bulutlu bir seyir izlenecek. 17 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık tekrar 29 dereceyi bulacak. Güneş, bulutların arasından ara ara kendini gösterecek. 18 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşacak. Bu gün bol güneş ışığı olacak. Yani, önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneşin etkisini azaltmak amacıyla şapka takmalısınız. Güneş koruyucu kullanmayı da ihmal etmemelisiniz. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Özellikle öğle saatlerinde güneşin yoğun olduğu zamanlarda gölge alanlarda vakit geçirmeniz sağlıklı olacaktır. Böylece Samsun'daki güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.