Samsun Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklığı 11 derece, gece ise 7 derece civarında bekleniyor. Yağış ihtimali %89, yağış miktarı ise 6.8 mm olarak tahmin ediliyor. Rüzgar saatte 20 km hızla esecek. Su geçirmez giysiler ile uygun ayakkabı seçimi bu koşullarda önemli. Yağmurlu günlerde kaygan yollara karşı dikkatli olunmalı. İlerleyen günlerde benzer hava durumu devam edecek.

Ufuk Dağ

Samsun'da 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve ılıman bir şekilde öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 11 derece civarında olacak. Gece sıcaklığının ise 7 derece dolaylarında olması bekleniyor. Yağış ihtimali %89. Yağış miktarı ise yaklaşık 6.8 mm olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 20 km civarında esmesi öngörülüyor.

Bu tür hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin su geçirmez giysiler giymesi faydalı olacaktır. Uygun ayakkabı seçimi de önemlidir. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olunması gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek gibi görünüyor. 16 Aralık Salı günü hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. 17 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Ayrıca bol güneş ışığı öngörülüyor. 18 Aralık Perşembe günü de 12 derece sıcaklık bekleniyor. Yine bol güneş ışığı olması düşünülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih etmek sağlığınızı koruyabilir. Yine yağmur nedeniyle yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olunması gerektiğini unutmamalıyız.

