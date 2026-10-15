Samsun Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 15 Ekim Perşembe 2026 tarihi bulutlu bir hava ile başladı. Bugün Samsun'da hava durumu, serin ve hafif yağışlı. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında dalgalanıyor. Rüzgarın etkisiyle soğuk hissedilebilir. Dışarıda olmayı planlayanlar, hafif bir mont veya yağmurluk almayı unutmamalı.

Gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor. Özellikle öğle saatlerine doğru yağışların artması mümkün. Dışarı çıkacaklara bu durumu göz önünde bulundurmaları önemli. Serin ve değişken hava şartlarında, katmanlı giyinmek iyi bir fikir. Böylece ihtiyaç duyduklarında üzerlerinde ekstra kıyafet bulundurabilirler.

Samsun'u etkileyecek hava durumu sadece bugüne ait değil. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişmesi bekleniyor. Cuma günü, hava şartlarının düzelmesi öngörülüyor. O gün sıcaklıkların 21-24 derece arasında olması tahmin ediliyor. Yer yer güneşin ortaya çıkmasıyla dışarıda vakit geçirme şansı artacak. Ancak cumartesi günü yeni bir serinleme gözlemlenebilir. Bunun yanında yer yer yağışlı havalar yaşanabilir.

Hava şartlarının bir anda değişebileceğini unutmamak gerekir. Dışarıda olunduğunda aniden bastıracak yağışlar zorlayabilir. Özellikle çocuklu ailelerin ve yaşlı bireylerin dikkatli olması önerilir. Samsun'un hava durumu sürekli değişken. Dışarı çıkmadan önce anlık güncellemeleri kontrol etmek akıllıca olur.

Bugünkü hava durumu soğuk ve hafif yağışlı. Bu nedenle biraz dikkat gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde hava şartlarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor. Hazırlık yaparken ruh halinizi ve vücudunuzu hava şartlarına göre ayarlamak, gününüzü keyifli hale getirebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Ani sürprizlerle karşılaşma olasılığınızı en aza indirmiş olursunuz.