Samsun Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 6 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 3.6 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:56, gün batımı ise 17:28 olarak belirlenmiştir.

Bugünkü hava durumu için veriler de önemli. Samsun'da hissedilen sıcaklık -2.7°C olarak ölçülüyor. En düşük sıcaklık 0.2°C, en yüksek sıcaklık ise 8.8°C tahmin ediliyor. Nem oranı %84 seviyesinde. Rüzgar hızı 3.6 km/s olarak bekleniyor. Basınç seviyesi 1021.8 mb olarak kaydedilmiştir.

Önümüzdeki günlerde de değişken hava durumu bekleniyor. 16 Ocak 2026 Cuma günü hafif yağmurlu, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hafif yağmurlu, 18 Ocak 2026 Pazar günü ise kar yağışlı tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar 5 ile 8 derece arasında değişiklik gösterecek.

Bu hava koşullarında bazı önlemler almak önemlidir. Özellikle 18 Ocak Pazar günü beklenen kar yağışı, yolculuk öncesinde hava durumunu kontrol etmeyi gerektiriyor. Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır.