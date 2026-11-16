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Samsun Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'un 16 Kasım hava durumu, bulutlu ve değişken bir gün sunuyor. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilirken, öğle sonrası hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkacakların yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkta artış yaşanabilir. Ancak bulutlu hava durumunun devam edeceği belirtiliyor. Hava koşullarını dikkate almak, dış mekan aktiviteleri için önemli.

Samsun Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Samsun'da 16 Kasım Pazartesi günü hava durumu, değişken bir deneyim sunacak. Bugün, hava genel olarak bulutlu. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Gün ilerledikçe havanın daha ılımlı olması bekleniyor. Ancak öğle saatlerinden sonra bulutlar yoğunlaşacak. Aralıklı hafif yağışlar, şehrin birçok yerinde etkili olacak.

Hava koşullarındaki değişkenlik, açık havada geçirilen zamanları etkileyebilir. Dışarı çıkmayı planlayanların yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Bugünün hava durumu ile ilgili en önemli nokta, muhtemel yağışların göz önünde bulundurulmasıdır. Yoğun bulutluk, gün boyunca hava sıcaklığını da etkileyebilir. Akşam saatlerine yaklaştıkça havanın serinlemesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterebilir. Çarşamba günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 20 - 24 derece arasında seyretmesi olası. Ancak bulutlu hava durumu yine de devam edecek. Perşembe günü güneş ışığının daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için olumlu bir gelişme. Genel hatlarıyla hava durumu mevsim normallerinde seyredecek gibi görünüyor.

Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklıkların hafifçe düşmesi bekleniyor. Aynı zamanda bulutlu zamanların da yaşanacağı anlar olabilir. Hava durumunu göz önünde bulundurmak, dış mekan aktiviteleri için önemlidir. Bu nedenle yanınızda bir hırka bulundurmak, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Sabah saatlerinde havanın serin olduğunu unutmamak, giyinme tercihinizi etkileyebilir.

Samsun'daki bugünkü hava durumu, şehri ziyaret edenler ve yaşayanlar için değişkenlik gösteriyor. Yanında gerekli önlemleri bulundurmak, planlarınızı olumlu etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha güzelleşirken, her anın tadını çıkarmayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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