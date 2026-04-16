Samsun Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Nisan 2026 Perşembe günü, Samsun'da hava durumu serin ve az bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 7 derece civarında tahmin ediliyor. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden hafif esiyor. Nem oranı %55 civarında olacak. Bu durumda, Samsun'daki hava durumu serin ve az bulutlu bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 17 Nisan Cuma günü, hava sıcaklığının 14 derece olması bekleniyor. Hava koşullarının genel olarak açık olacağı tahmin ediliyor. 18 Nisan Cumartesi günü için ise 12 derece olacağı öngörülüyor. Hafif yağmurlu bir hava durumu bekleniyor. 19 Nisan Pazar günü sıcaklığın tekrar 12 derece olması bekleniyor. Kısmen güneşli bir hava durumu tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve zaman zaman yağmurlu geçecek gibi görünüyor.

18 Nisan Cumartesi günü hafif yağmurlu hava beklendiğinden, dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava koşulları daha stabil olacak gibi görünüyor. Ancak serin havaya karşı hazırlıklı olmanızda fayda var. Günlük hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.