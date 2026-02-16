HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 16 Şubat 2026 günü hava durumu bulutlu olarak başlayacak. Gündüz sıcaklık 15 - 16 derece arasında değişecek. Rüzgar güneyden eserek hafif bir serinlik hissi yaratacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 - 12 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde, 17 Şubat'ta güneşin görünmesi ve artan sıcaklıklar bekleniyor. 18 Şubat'taki olası yağış için şemsiye almayı unutmayın. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak.

Samsun Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Samsun'da 16 Şubat Pazartesi 2026 günü hava durumu bulutlu bir atmosferle başlayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 - 16 derece civarında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 6.5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %45 civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, gün boyunca hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 11 - 12 dereceye düşmesi öngörülüyor. Yağış ihtimali düşük. Hava genellikle kapalı kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman koşulların devam edeceğini gösteriyor. 17 Şubat Salı günü bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 19 - 20 derece civarında olacak. 18 Şubat Çarşamba günü yağmur ve çisenti ihtimali mevcut. Sıcaklıkların 14 - 15 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 19 Şubat Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 13 - 14 derece civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız geçecek. 18 Şubat Çarşamba günü yağmur beklendiği için yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava açık ve güneşli olacak. Bu nedenle açık hava etkinliklerinizi rahatlıkla planlayabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbul'u korkuttuGece yarısı gelen deprem bildirimi İstanbul'u korkuttu
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştıKabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.