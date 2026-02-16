Samsun Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 16 Şubat Pazartesi 2026 günü hava durumu bulutlu bir atmosferle başlayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 - 16 derece civarında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 6.5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %45 civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, gün boyunca hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 11 - 12 dereceye düşmesi öngörülüyor. Yağış ihtimali düşük. Hava genellikle kapalı kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman koşulların devam edeceğini gösteriyor. 17 Şubat Salı günü bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 19 - 20 derece civarında olacak. 18 Şubat Çarşamba günü yağmur ve çisenti ihtimali mevcut. Sıcaklıkların 14 - 15 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 19 Şubat Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 13 - 14 derece civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız geçecek. 18 Şubat Çarşamba günü yağmur beklendiği için yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava açık ve güneşli olacak. Bu nedenle açık hava etkinliklerinizi rahatlıkla planlayabilirsiniz.