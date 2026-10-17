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Samsun Hava Durumu! 17 Ekim Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 17 Ekim 2026'da hava durumu 19 ile 22 derece arasında değişen ılıman sıcaklıklarla dikkat çekiyor. Güneşli gün, dışarıda vakit geçirmek için ideal koşullar sunuyor. Piknik yapmak, yürüyüş ve bisiklet sürmek gibi aktiviteler için uygun bir ortam mevcut. Ancak akşam saatlerinde beklenen serinliği göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ayrıca, önümüzdeki günlerde olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Hava koşullarını takip etmek, keyifli bir deneyim için faydalı olacaktır.

Samsun Hava Durumu! 17 Ekim Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

17 Ekim Cumartesi 2026'da Samsun'da hava durumu dikkat çekici bir tablo sunuyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hava oldukça ılımandır. Havanın açık ve güneşli olması, dışarıda vakit geçirmek için idealdir. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Ancak ilerleyen saatlerde güneşin etkisi ile sıcaklık yükseliyor.

Rüzgarın hafif esmesi, açık hava aktiviteleri için konfor sağlıyor. Samsun'daki hava durumu, yürüyüş yapmak veya bisiklet sürmek isteyenler için uygundur. Aile ile piknik yapmak da keyifli bir seçenek. Ancak günün ilerleyen saatlerinde hava değişikliklerine karşı dikkatli olmak gerekiyor. Akşam saatlerinde ortaya çıkacak serin hava, dışarıda kalanları üşütebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu istikrarlı kalacak. 18 Ekim Pazar günü sıcaklık benzer seviyelerde kalacak. Ancak hafif bir artış bekleniyor. Sıcaklık 19’dan 23 dereceye kadar çıkabilir. Gün boyunca keyifli bir hava deneyimi sunulması muhtemeldir. Hafta içine doğru bazı günlerde bulutlar ve yağışlı havalar görülebilir. Bu durumda hava durumu tahminlerini kontrol etmek önemli.

Samsun'da hava durumu mevsime göre değişiklik gösterebilir. Bu günlerde yağışlı hava bekleniyor. Yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Ani bir yağış, planları etkileyebilir. Ayrıca gün içinde kıyafetlerinizi hava koşullarına uygun seçmek konfor sağlar. Havanın değişkenlik göstermesi dolayısıyla hafif bir ceket veya hırka almak iyi bir fikir olabilir.

Samsun'daki hava durumu, bugünkü keyifli iklimin yanı sıra hoş sürprizler barındırıyor. Doğaya açılmayı planlayanlar için güzel bir fırsat sunuyor. Hava koşullarını takip ederek keyifli ve güvenli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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