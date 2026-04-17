Samsun Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 17 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu serin ve bulutlu geçiyor. Gün içinde sıcaklık 10 ile 14 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde soğuk hissedilecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. 18 Nisan Cumartesi hafif yağmurlu, 19 Nisan Pazar bulutlu, 20 Nisan Pazartesi ise zaman zaman yağışlı olacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve malzemeleri almak önem taşır.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün 17 Nisan 2026 Cuma günü, Samsun'da hava durumu serin ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklıklar 10 ile 14 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde hava daha serin hissedilebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %50 ile %78 arasında olacak. Dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Nisan Cumartesi günü sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. 19 Nisan Pazar günü sıcaklıklar 8 ile 13 derece arasında değişecek. Bulutlu bir hava etkili olacak. 20 Nisan Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 13 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir mont almak iyi bir fikir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Serin havalarda vücut ısınızı korumak için kat kat giyinmeyi unutmayın. Sıcak içecekler tüketmek de faydalı olacaktır.

