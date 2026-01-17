Samsun Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

17 Ocak 2026 Cumartesi günü, Samsun'da hava soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığının 0 ile 5 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın ise 0 ile -1 derece civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar batıdan, saatte 11 ile 15 kilometre arasında esecek. Nem oranı %74 seviyesinde kalacak. Gün doğumu saati 07:57, gün batımı saati ise 17:33 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Ocak Pazar günü hava sıcaklığı 2 ile 4 derece arasında olacak. 19 Ocak Pazartesi günü ise 4 ile 6 derece arasında olması bekleniyor. 20 Ocak Salı günü hava sıcaklığı 0 ile 7 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava hafif yağmurlu ve rüzgarlı olacak.

Soğuk ve değişken hava koşullarında Samsun'da yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Rüzgarlı günlerde şemsiye kullanımı zor olabileceğinden yağmurluk gibi alternatifler düşünülmelidir. Rüzgarın hızına bağlı olarak açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Bu önlemler olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.