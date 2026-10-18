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Samsun Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da, 18 Ekim 2026 tarihinde hava durumu oldukça keyifli geçiyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Ancak, ani hava değişimleri ile hafif yağış olasılığına karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Hava raporlarına göre sıcaklık gün içerisinde 22 dereceye çıkacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için sahil kenarındaki yürüyüşler idealdir. Sağlıklı beslenme ve su tüketimi sağlığı korumak için önemlidir.

Samsun Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Samsun hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Samsun'da, 18 Ekim Pazar 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça keyifli. Şehirde sıcaklık 20 derece civarında. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Gün ilerledikçe sıcaklık 22 dereceye yükselecek. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir fırsat var. Sahil kenarında yürüyüş yapmak ideal. Bugünkü hava, güneşli bir gökyüzüyle süslü. Bulutlar zaman zaman aralıklarla gökyüzünde olacak.

Açık hava etkinliği düzenlemek isteyenler için bu güzel bahar havası mükemmel. Bununla birlikte, ani hava değişimlerini unutmamak gerekir. Öğleden sonra hafif yağış olasılığı mevcut. Aniden gelen bir rüzgar, yağışı getirebilir. Dışarı çıkacaklar, yanlarına şemsiye veya hafif bir yağmurluk almalı. Samsun'da yaşayanlar ve gelen turistler, bu şekilde hazırlıklı olabilirler.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken bir seyir izleyecek. 19 Ekim itibarıyla sıcaklık 19 ile 21 derece arasında olacak. Bazı günler bulutlu, bazı günler ise güneş daha fazla görünecek. Havanın değişkenliği, dışarıda vakit geçirenler için hazırlık gerektiriyor. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınıza bir hırka almayı unutmayın.

Hava durumu, topluca yağış beklentisiyle geliyor. Dışarıda planlar yapanlar, hava durumu bilgilerini güncel takip etmeli. Ayrıca, doğru beslenmek ve yeterince su içmek önemli. Nemli hava, bazı rahatsızlıklara yol açabilir. Vücut direncini artırmak için sağlıklı besinler tüketmekte fayda vardır.

Samsun'da 18 Ekim Pazar 2026 tarihinde, keyifli vakit geçirmek için uygun bir ortam var. Ancak, hava durumu değişken olduğundan tedbirli olmak gerekli. Hava tahminlerini göz önünde bulundurmak, sağlık ve etkinliklerin devamı açısından önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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