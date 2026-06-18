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Samsun Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla hava durumu kısmen güneşli ve ılık. Gündüz sıcaklık 25 derece civarında iken, akşam saatlerinde 19 ile 22 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde ılık hava koşulları devam edecek. 19 ve 20 Haziran tarihlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için hazırlıklı olmak amacıyla yanınızda ince bir ceket veya şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Samsun Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 18 Haziran 2026 Perşembe. Samsun'da hava durumu kısmen güneşli ve ılık. Gündüz hava sıcaklığı 25 derece civarındadır. Gece ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 4 kilometredir. Nem oranı %70 ile %80 civarındadır.

Samsun'da açık hava etkinlikleri için uygun bir gün var. Nem oranı yüksek. Akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Yanınızda ince bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacak. 19 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 23 ile 25 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 20 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 22 ile 25 derece olacak. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 21 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 25 ile 26 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı altında açık hava bekleniyor.

Gelecek günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için genellikle uygun. Ancak 19 ve 20 Haziran tarihlerinde hafif yağışların olabileceğini dikkate almak önemli. Planlarınızı yaparken buna göre hazırlıklı olmalısınız. Yanınızda şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak da yararlı olacaktır.

Samsun'da bu hafta hava durumu ılık ve açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Nem oranı yüksek. Akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Buna göre hazırlıklı olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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