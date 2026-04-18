Samsun Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Nisan 2026 Cumartesi, Samsun'da hava durumu hafif yağışlı olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 12 derece arasında değişecek. Bu, Samsun'da serin ve hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 19 Nisan Pazar hafif yağmurlu. 20 Nisan Pazartesi kısmen güneşli. 21 Nisan Salı ise kısmen güneşli. Sıcaklıklar değişecek. 19 Nisan'da 6 ile 13 derece, 20 Nisan'da 6 ile 14 derece, 21 Nisan'da ise 9 ile 17 derece arasında olacak. Gelecek günlerde hava serin ve bazen güneşli geçecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Bu nedenle kat kat giyinmek önem taşıyor. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut direncini artırmak gerekir. Hafif yağış beklenen günlerde şemsiye ya da su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacak. Rüzgar hafif esecek. Bu günler açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacak. Ancak ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemli. Hava durumunu düzenli takip etmek sağlığınızı korumak açısından gereklidir.