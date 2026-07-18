Samsun Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yaz mevsiminin tipik özellikleri bu günde kendini gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26 ile 28 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20 ile 22 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 29, akşamda 27 derece civarında tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Yağış ihtimali %0 civarında. Yani, gün boyunca yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklık 26 ile 28 derece arasında olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık ise 26 ile 27 derece aralığında kalacak. Bu günlerde de güneşli ve yağışsız bir hava hakim olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak gerekmektedir. Ayrıca, bol su içmek de faydalıdır. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar kuzeydoğudan eserse, deniz kenarında serinlik hissi oluşabilir. Bu nedenle yanınızda hafif bir üst bulundurmak iyi olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde rüzgarın hızı artması bekleniyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak plan yapmanızda fayda var.

Samsun'da 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü ve takip eden günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaya özen göstermeleri önerilir. Ayrıca, hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları önemlidir.