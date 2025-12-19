HABER

Samsun Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu genel olarak kapalı ve bulutlu seyredecek. Sıcaklıklar sabah 4 - 5 derece, öğle saatlerinde ise 9 - 12 derece arasında olacak. Gün boyunca nem oranı %70 - %80 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 8 - 10 km/saat arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuktan korunmak için uygun giyinmek önemli. Güncel hava raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

Bugün, 19 Aralık 2025 Cuma günü, Samsun'da hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık sabah saatlerinde 4 - 5 derece civarında. Öğle saatlerinde ise 9 - 12 derece arasında değişiklik gösterecek. Gün boyunca nem oranı %70 - %80 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 8 - 10 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu 07:56'da, gün batımı ise 17:09'da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Aralık Cumartesi günü hava daha çok güneşli olacak. Sıcaklıklar 6 - 14 derece arasında değişecek. 21 Aralık Pazar günü bulutlar artacak. Sıcaklıklar ise 7 - 12 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuktan korunmak gerekmektedir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, dışarıda vakit geçirirken uygun kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgar hafifse, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunar. Ancak, hava durumunun aniden değişebileceğini unutmamakta fayda var. Güncel hava raporlarını takip etmek yararlı olacaktır.

