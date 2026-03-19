Samsun Hava Durumu! 19 Mart Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

19 Mart 2026 Perşembe günü, Samsun'da hava durumu genellikle bulutlu geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 - 11 derece civarında olacak. Gece ise 8 - 9 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor. Dışarı çıkarken hafif bir ceket veya mont almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Mart Cuma günü sıcaklık 8 - 10 derece arasında olacak. 21 Mart Cumartesi günü ise sıcaklığın 9 - 11 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Bu dönemde yağışlı hava koşulları etkili olabilir.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek iyi bir fikir olacaktır. Yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor, ancak ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak bulutlu ve yağışlı olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önem taşımaktadır.