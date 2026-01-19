Samsun Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ocak Pazartesi 2026. Samsun'da hava durumu soğuk. Yağışlı bir gün olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 3 ile 5 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile -3 derece arasında olacak. Nem oranı %80 civarında. Rüzgar hızı 10 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 07:59'da. Gün batımı ise 17:36'da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımlılaşacak. 20 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 4 ile 7 derece arasında olacak. Yine hafif yağışlar bekleniyor. Hissedilen sıcaklık -1 ile -2 derece arasında olacak. 21 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklıklar 8 ile 10 derece arasında seyredecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 22 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları 12 ile 14 derece arasında olacak. Bu gün bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu soğuk ve yağışlı günlerde, dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz önemlidir. Islanmamak için uygun kıyafetler tercih etmelisiniz. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık veya mont gibi giysiler kullanabilirsiniz. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.