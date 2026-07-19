Samsun Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 19 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %54 civarında bulunacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 20 ile 27 derece arasında olacak. 21 Temmuz Salı günü sıcaklık 20 ile 28 derece aralığında seyredecek. 22 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 18 ile 33 derece arasında değişecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları da düşük seviyelerde kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneşten korunmak önemlidir. Özellikle öğle vakitlerinde şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de vücudun susuz kalmasını önleyecektir. Hafif, açık renkli giysiler tercih ederek serin kalabilirsiniz. Rüzgarın düşük hızda olması deniz kenarında esinti arayanlar için ideal bir durumdur.

Samsun'da 19 Temmuz Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Günlük aktivitelerinizi planlarken güneşten korunma önlemlerini almayı unutmayın. Bol su içmek de sağlığınızı korumak açısından önemlidir.